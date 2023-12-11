رياضة

بثلاثية .. الهلال يأخذ ثأره ويقصي التعاون من بطولة كأس الملك

تأهل لدور نصف نهائي بطولة " أغلى الكؤوس"
بثلاثية .. الهلال يأخذ ثأره ويقصي التعاون من بطولة كأس الملك

اقصى فريق الهلال الأول لكرة القدم ، نظيره التعاون من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وذلك بعد أن كسب ضيفه بنتيجة 3/0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد ، في العاصمة الرياض ، في دور ربع نهائي كأس الملك ، بقيادة الحكم الأرجنتيني " أندريس ميرلوس" .

أهداف الهلال جاءت عن طريق "ديلغادو " في الدقيقة 45+2 من زمن الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني عزز "ميتروفيتش " النتيجة للأزرق بهدف ثان في الدقيقة 51.

واختتم " مالكوم " ثلاثية الهلال في الدقيقة 84 .

بتلك النتيجة تأهل الهلال لدور نصف نهائي بطولة "أغلى الكؤوس " وودع التعاون المسابقة عبر بوابة الأزرق ،والأخير ثأر لهزيمته من ذات الفريق في موسم 2019.

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