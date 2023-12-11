بثلاثية .. الهلال يأخذ ثأره ويقصي التعاون من بطولة كأس الملك

اقصى فريق الهلال الأول لكرة القدم ، نظيره التعاون من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وذلك بعد أن كسب ضيفه بنتيجة 3/0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد ، في العاصمة الرياض ، في دور ربع نهائي كأس الملك ، بقيادة الحكم الأرجنتيني " أندريس ميرلوس" .