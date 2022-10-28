"afrique-sur7": "فينسنت أبو بكر" لاعب "النصر" يمر بمرحلة سيئة وأصبح غير مقنع!

تحدث موقع "afrique-sur7" الفرنسى، عن مرور الكاميرونى فينسينت أبو بكر بمرحلة سيئة، بعد أن كان متألقاً مع النصر في وقت سابق.
وأشار الموقع الفرنسى إلى أن إحصائيات أبو بكر مع نادي النصر أصبحت، غير مقنعة، فعلى الرغم من مكانته كأفضل هداف مع منتخب بلاده إلا أن ذلك لا يظهر بوضوح مع فريقه.
وتحدث الموقع عن موسمه الماضى، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف من أصل 23 مباراة، كما ساهم في أربع تمريرات فقط.
وأشار الموقع إلى أن مستوى اللاعب أصبح محل شك، بعد أن سجل هدفين فقط مع فريقه في آخر ثمانى مباريات دون أن يقدم أي مساعدة.