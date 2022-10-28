"afrique-sur7": "فينسنت أبو بكر" لاعب "النصر" يمر بمرحلة سيئة وأصبح غير مقنع!

وأشار الموقع الفرنسى إلى أن إحصائيات أبو بكر مع نادي النصر أصبحت، غير مقنعة، فعلى الرغم من مكانته كأفضل هداف مع منتخب بلاده إلا أن ذلك لا يظهر بوضوح مع فريقه.