الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يتعثّر.. دورتموند يفرط بفرصة مشاركته الصدارة

وبهذه النتائج واصل بايرن ميونيخ تصدُّره بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام دورتموند صاحب المركز الثاني، في حين رفع هوفنهايم رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما أصبح رصيد شتوتغارت 24 نقطة في المركز السادس عشر.