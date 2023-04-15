الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يتعثّر.. دورتموند يفرط بفرصة مشاركته الصدارة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بايرن ميونيخ وضيفه هوفنهايم، بهدف لكل منهما، اليوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، في إطار "بايرن ميونيخ يتعثّر أمام هوفنهايم.. دورتموند يفرط بفرصة خطف الصدارة".
وافتتح بنجامان بافار التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 17، قبل أن يدرك هوفنهايم هدف التعادل عبر آندري كراماريتش في الدقيقة 71.
وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة ذهبية في اقتناص الصدارة بسقوطه هو الآخر بفخّ التعادل خارج ملعبه مع شتوتغارت "3-3" ضمن المرحلة ذاتها.
وبهذه النتائج واصل بايرن ميونيخ تصدُّره بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام دورتموند صاحب المركز الثاني، في حين رفع هوفنهايم رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما أصبح رصيد شتوتغارت 24 نقطة في المركز السادس عشر.