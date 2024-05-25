هدف لاعب الهلال "سالم الدوسري" الأجمل في الجولة 33 من دوري روشن

فاز هدف نجم فريق الهلال سالم الدوسري، الذي أحرزه في مرمى الطائي، بلقب الهدف الأجمل في الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نال الهدف تقدير الجماهير.
وحصل هدف قائد الهلال، على النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 33، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم السبت، فقد حصل هدف "الدوسري"، النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على محمد آل عقل، لاعب الرياض في مرمى النصر، وهدف البرتغالي توزي متوسط ميدان الحزم أمام الفتح.
وكانت المنافسة محتدمة بين هدف نجم الهلال، وهدف محمد آل عقل؛ لكن الفارق في النهاية ابتسم لصالح هدف الدوسري، بفارق بسيط.
وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف سالم الدوسري نسبة 39.3%، من مجموع المصوتين والبالغ عددهم (267.537 صوتًا) مقابل 32.9% لهدف محمد آل عقل، في حين حل هدف البرتغالي توزي بالمرتبة الثالثة بـ27.8% من أصوات المشاركين في الاستفتاء.