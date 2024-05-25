هدف لاعب الهلال "سالم الدوسري" الأجمل في الجولة 33 من دوري روشن

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم السبت، فقد حصل هدف "الدوسري"، النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على محمد آل عقل، لاعب الرياض في مرمى النصر، وهدف البرتغالي توزي متوسط ميدان الحزم أمام الفتح.