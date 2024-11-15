ضمن مجموعة "الأخضر" في تصفيات المونديال.. اليابان تقسو على إندونيسيا برباعية

واصل منتخب اليابان التحليق في الصدارة بعد فوزه خارج ملعبه على إندونيسيا 4-0 اليوم الجمعة على استاد غيلورا بونغ كارنو، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.
وسجل لاعب إندونيسيا جاستن هوبنر في الدقيقة 35 بالخطأ في مرمى فريقه، وسجل للمنتخب الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 40، وهيديماسا موريتا في الدقيقة 49، ثم سجل يوكيناري سوغاوارا في الدقيقة 69.
وابتعدت اليابان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، مقابل 6 نقاط لكل من أستراليا والسعودية والصين، و5 للبحرين، و3 لإندونيسيا.