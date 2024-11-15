ضمن مجموعة "الأخضر" في تصفيات المونديال.. اليابان تقسو على إندونيسيا برباعية

واصل منتخب اليابان التحليق في الصدارة بعد فوزه خارج ملعبه على إندونيسيا 4-0 اليوم الجمعة على استاد غيلورا بونغ كارنو، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.