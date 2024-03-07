أسقطه على أرضه وبين جماهيره بثلاثية.. "رائد التحدي" يضاعف جراح النصر

كسب فريق الرائد الأول لكرة القدم مستضيفه النصر بنتيجة 3-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "عبد الله الخربوش".
الشوط الأول كانت محاولة لاعب الرائد "كريم البركاوي" هي الأخطر في الدقيقة 14، لكن حارس النصر "أوسبينا" كان بالمرصاد للكرة وحولها لركلة زاوية للضيوف.
وعاد "البركاوي" ليؤكد حضوره وزيارته لشباك الأصفر بهدف أول في الدقيقة 18، بعد استثماره لعرضية "جوليو تفاريس".
وعدل "أيمن يحيى" النتيجة للنصر في الدقيقة 24، بعد الاستفادة من كرة مرتدة من تسديدة "كريستيانو رونالدو".
وفشل "لابورت" في استثمار عرضية زميله "بروزفيتش" وترجتمها كهدف ثانٍ للنصر في الدقيقة 39.
ومع مطلع الشوط الثاني أضاف قائد الرائد "محمد فوزير" الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 بعد استثماره لعرضية "أمير سعيود".
وتألق حارس الضيوف "أندريه مورييرا" في التصدي لتسديدة لاعب النصر "بروزفيتش" في "د 84".
وأجهز "سعيود" على بقايا النصر والعودة للمباراة بهدف ريداوي ثالث في "د 87 ".
وتكفلت العارضة بالتصدي لتسديدة "رونالدو" مرة أخرى، في الوقت بدلاً من الضائع وتحديدًا في 90+2.
بتلك النتيجة بقي النصر "وصيفًا" برصيد 53 نقطة، وبلغ الرائد النقطة 23 في المركز الـ 13.