أسقطه على أرضه وبين جماهيره بثلاثية.. "رائد التحدي" يضاعف جراح النصر

كسب فريق الرائد الأول لكرة القدم مستضيفه النصر بنتيجة 3-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "عبد الله الخربوش".