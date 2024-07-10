نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلنان عن تجديد شراكتهما العالمية حتى 2029

في الوقت الذي تستعد السعودية فيه لاستضافة بطولات كبرى، من ضمنها كأس آسيا 2027، وكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، من شأن تجديد هذه الشراكة أن تساهم في تدعيم أساسات التعاون بين الاتحاد الآسيوي ونيوم، وتعزيز الدور الذي ستقوم به نيوم في حقبة جديدة من التطور والنمو للكرة الآسيوية.