نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلنان عن تجديد شراكتهما العالمية حتى 2029

بعد أربع سنوات من النجاحات المستمرّة لشراكتهما العالمية، أعلن الاتحاد الآسيوي ونيوم عن تمديد الشراكة لتستمر من 2024 وحتى 2029؛ حيث تواصل نيوم دورها كشريك عالمي رسمي لبطولات المنتخبات والأندية بالاتحاد الآسيوي.
كما ستصبح نيوم شريك التقديم للموسم الأول من دوري أبطال آسيا للسيدات المرتقبة، والأدوار النهائية من موسم 2024-2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا في المملكة العربية السعودية، وتضمّ الأندية الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي في سلسلة مباريات إقصائية شيقة، وصولًا إلى المباراة النهائية.
في الوقت الذي تستعد السعودية فيه لاستضافة بطولات كبرى، من ضمنها كأس آسيا 2027، وكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، من شأن تجديد هذه الشراكة أن تساهم في تدعيم أساسات التعاون بين الاتحاد الآسيوي ونيوم، وتعزيز الدور الذي ستقوم به نيوم في حقبة جديدة من التطور والنمو للكرة الآسيوية.
وقال "داتوك سري ويندسور جون" أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تمرّ كرة القدم الآسيوية الآن بمرحلة جديدة شيقة من التطور، ويسعدنا أن تستمرّ شراكتنا مع نيوم خلال هذه المرحلة الهامة.
وأضاف: نودّ أن نشكر نيوم على وضع ثقتهم في بطولات الاتحاد الآسيوي، ونحن نتطلع للعمل معًا على دعم استمرارية تطور ونمو الكرة الآسيوية خلال الأعوام القادمة.
وأوضح: كما يؤكد تجديد هذه الشراكة على الشعبية التي تحظى بها كرة القدم الآسيوية، ونجاحها في استقطاب الملايين من المشاهدين ومحبي الكرة الآسيوية حول العالم، وسنسعى للعمل مع نيوم على صنع المزيد من اللحظات والنجاحات التاريخية التي تساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وإسعاد الجماهير.
وقال نظمي النصر المدير التنفيذي لنيوم: تتيح لنا الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرصة مهمة لتطوير قطاع الرياضة على مستوى قارة آسيا، وخلق المزيد من المسارات التي تلبي احتياجات الموهوبين وعشاق كرة القدم ذات الشعبية الواسعة على مستوى العالم. إن ما يدفعنا إلى الاهتمام بهذه الشراكة هو ارتباط الرياضة بصحة الإنسان ودورها الرئيسي في الترفيه ورفع مستويات جودة الحياة وتحقيق التقارب بين الأفراد والشعوب؛ ما يتماشى مع رؤية وأهداف نيوم الاستراتيجية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وسيستمرّ الاتحاد الآسيوي في العمل مع نيوم من أجل دعم إطلاق حقبة جديدة لكرة القدم في آسيا، تشهد فيها الكرة الآسيوية تطورات هامة على جميع الأصعدة والمستويات من خلال وضع تعزيز المنافسة وروح التطوير ودعم المساواة في محل الأولوية.
من جهته قال "باتريك ميرفي" الرئيس التنفيذي لمجموعة كرة القدم الآسيوية: يسعدنا قرار نيوم بتجديد ثقتهم في الكرة الآسيوية واستمرارية شراكتهم الناجحة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ حيث تؤكد هذه الثقة تواصل نموّ شعبية كرة القدم الآسيوية، ونجاحها في استقطاب الشركاء العالميين من جميع أنحاء القارة وتجديد ثقتهم بها باستمرار.