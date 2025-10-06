في بطولة أقيمت بالرياض.. فتيات القادسية يحصدن كأس السفير الياباني للجودو

في إنجاز لافت، توجت فتيات الجودو في نادي القادسية ببطولة كأس السفير الياباني للجودو 2025، بعد تحقيقهن المركز الأول وحصد تسع ميداليات، بينها ثلاث ميداليات ذهبية.