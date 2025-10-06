في بطولة أقيمت بالرياض.. فتيات القادسية يحصدن كأس السفير الياباني للجودو

في إنجاز لافت، توجت فتيات الجودو في نادي القادسية ببطولة كأس السفير الياباني للجودو 2025، بعد تحقيقهن المركز الأول وحصد تسع ميداليات، بينها ثلاث ميداليات ذهبية.
وجاءت الذهبيات عبر رغد الغامدي في وزن (-44)، وحنان أبوزيد في وزن (-48)، وحلا أبوزيد في وزن (-57). فيما حصلت صبا النواس في وزن (-36)، وفاطمة حريصي في وزن (-40)، ونعيمة الدوسري في وزن (-48) على الميداليات الفضية.
أما البرونزيات فكانت من نصيب رهف الغامدي وكيان المطيري في وزن (-36)، وسيلين تيركي في وزن (+57).
يُذكر أن البطولة أُقيمت في العاصمة الرياض، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الأندية، وسط أجواء تنافسية قوية.