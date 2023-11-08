Caughtoffside: الأندية السعودية تستهدف ضم عدد من لاعبي ريال مدريد

كشف حساب "caughtoffside" المهتم بسوق الانتقالات، عن أن الأندية السعودية تستهدف ضم عدد من نجوم ريال مدريد في 2024.
وبحسب تغريدة الحساب على موقع x؛ فإن السعودية كما سبق وضمت اللاعب كريم بنزيما لصالح نادي الاتحاد؛ فإنه لن يكون اللاعب الأخير الذي رحل عن الريال في اتجاه الدوري السعودي.
وبحسب تقارير إعلامية سابقة؛ فإن أبرز نجمين مرشحين للرحيل هما الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس نجما ريال مدريد الإسباني.
ويُعد توني كروس البالغ من العمر 33 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وانضم لريال مدريد في يوليو 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.
وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الاحترافية في 2007 مع بايرن ميونيخ، قبل أن يعار إلى باير ليفركوزن في 2009 ولمدة موسم واحد، كما لعب للمنتخب الألماني في الفترة من 2010، وحتى 2021.