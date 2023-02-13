جازان تستضيف المرحلة الثانية من البطولة الشاطئية للكرة الطائرة

تنطلق، غداً الثلاثاء، المرحلة الثانية من البطولة الشاطئية الأولى للكرة الطائرة، وتستمر حتى 18 فبراير من الشهر الحالي باستضافة مدينة جازان.
وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة موعد الاجتماع الفني للفرق عند الساعة السادسة مساء يوم غد الثلاثاء؛ من أجل الكشف عن عدد الفرق واللاعبين وشروط ونظام البطولة.
وتأتي هذه البطولة ضمن نقاط استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي 2022/ 2023م التي أقرتها وزارة الرياضة، ويحرص اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي على مشاركة أكبر عدد من الفرق على مستوى جميع مناطق المملكة؛ من أجل توسيع قاعدة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للكرة الطائرة الشاطئية التي أصبحت تحظى بمتابعة جماهيرية على مستوى مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن نظام البطولة يقام بطريقة الدوري من ثلاث مراحل، واستطاع فريق الترجي من تحقيق المركز الأول في المرحلة الأولى بعد فوزه على فريق الاتحاد 2/ 1، وسيتم تتويج الفريق الأكثر نقاطاً في الجولات الثلاث.
من جانبه، أشاد عبدالعزيز الرميحي مقرر اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بتفاعل الأندية وحرصها على المشاركة، خصوصاً وأن المرحلة الأولى شهدت تفاعلاً كبيراً من اللاعبين، وهذا بلا شك سيدعم لعبة الكرة الشاطئية، والتي ستدفع اللعبة في الانتشار مستقبلاً، وكذلك خدمة المنتخبات الوطنية التي نتطلع من خلالها إلى تكوين قاعدة من اللاعبين الموهوبين.
وتابع: "هذا المشروع سيحقق العديد من النجاحات بدعم واهتمام من قبل وزارة الرياضة واتحاد اللعبة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي ونائبه سعد الرويس وبقية أعضاء مجلس الإدارة.