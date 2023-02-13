جازان تستضيف المرحلة الثانية من البطولة الشاطئية للكرة الطائرة

من جانبه، أشاد عبدالعزيز الرميحي مقرر اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بتفاعل الأندية وحرصها على المشاركة، خصوصاً وأن المرحلة الأولى شهدت تفاعلاً كبيراً من اللاعبين، وهذا بلا شك سيدعم لعبة الكرة الشاطئية، والتي ستدفع اللعبة في الانتشار مستقبلاً، وكذلك خدمة المنتخبات الوطنية التي نتطلع من خلالها إلى تكوين قاعدة من اللاعبين الموهوبين.