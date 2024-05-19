أكبر تحدٍ في عالم رياضة المحركات.. إعلان تفاصيل النسخة الـ 6 من "رالي داكار-السعودية"

أعلنت رياضة المحركات السعودية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار، الذي يُعد أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات.
وسينطلق المشاركون في "رالي داكار-السعودية" بنسخته السادسة في 3 يناير 2025، من بيشة- جنوبي المملكة، متجهين شمالاً على طول البحر الأحمر قبل التوجّه شرقاً نحو شبيطة في الربع الخالي، حيث سيعبر المشاركون خط النهاية يوم 17 يناير، وسط مناظر الطبيعة الصحراوية المتنوّعة التي تمتد لمسافة 950 كيلو متراً.
ويشهد الرالي إقامة خمس مراحل على مسارات منفصلة؛ بهدف تقليص عدد المرات التي تتجاوز فيها السيارات الدراجات النارية، كما سيضم الرالي المرحلة التمهيدية، والمرحلة الماراثونية، ومرحلة الانطلاق الجماعي، وغيرها من المراحل المثيرة التي سيشهدها السباق، وسينضم مئات المشاركين للمنافسة في فئات مختلفة، لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة، والمناطق التاريخية في المملكة.