أكبر تحدٍ في عالم رياضة المحركات.. إعلان تفاصيل النسخة الـ 6 من "رالي داكار-السعودية"

ويشهد الرالي إقامة خمس مراحل على مسارات منفصلة؛ بهدف تقليص عدد المرات التي تتجاوز فيها السيارات الدراجات النارية، كما سيضم الرالي المرحلة التمهيدية، والمرحلة الماراثونية، ومرحلة الانطلاق الجماعي، وغيرها من المراحل المثيرة التي سيشهدها السباق، وسينضم مئات المشاركين للمنافسة في فئات مختلفة، لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة، والمناطق التاريخية في المملكة.