يستمر 10 أيام.. 18 لاعبًا في معسكر "أخضر البراعم" للبلياردو

يقيم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر غدًا الأربعاء معسكرًا تدريبيًا داخليًا للمنتخب السعودي للبراعم "منتخب الأمل"، وذلك بمركز تدريب الاتحاد بمدينة الرياض.
ويهدف الاتحاد من دوري ومعسكرات البراعم إلى تكوين قاعدة كبيرة من نجوم المستقبل؛ لخدمة المنتخبات في السنوات القادمة؛ ليكونوا مؤهلين فنيًا وبدنيًا.
ويستمر المعسكر 10 أيام، ويُجري الأخضر خلاله تدريباته على فترتين (صباحية ومسائي)، ويركز من خلالها على تطوير اللاعبين مهاريًا. ويقدم في المعسكر دورات تطويرية في الجانبين الذهني والنفسي.
ويشارك بالمعسكر 18 لاعبًا من الذين قدموا مستويات متميزة في البطولات الداخلية للموسم الرياضي 2024م، وتم اختيارهم من قِبل المدرب الوطني للمنتخب السعودي للبلياردو للبراعم رضوان محمد الحارثي، ومساعده المدرب محمد الصادق. واللاعبون هم:
جاسم آل حميد، حمزة المزارع، حسن الصالح، ريان الشمري، عمر الحمدان، علي ظنون، إيهاب حشروف، عبدالله القباني، عبدالعزيز الأسود، حمد آل مطلق، فهد آل مطلق، فارس الشمردل، يزن صولان، محمد الأسود، رويد صائغ، عبدالعزيز فهد، عبدالله سرحان وإبراهيم الأسود.