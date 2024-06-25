يستمر 10 أيام.. 18 لاعبًا في معسكر "أخضر البراعم" للبلياردو

جاسم آل حميد، حمزة المزارع، حسن الصالح، ريان الشمري، عمر الحمدان، علي ظنون، إيهاب حشروف، عبدالله القباني، عبدالعزيز الأسود، حمد آل مطلق، فهد آل مطلق، فارس الشمردل، يزن صولان، محمد الأسود، رويد صائغ، عبدالعزيز فهد، عبدالله سرحان وإبراهيم الأسود.