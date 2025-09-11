في الجولة الثانية من دوري روشن.. قمة مرتقبة بين الاتفاق والأهلي.. وسباق الهدافين يجمع السومة وحمدالله

وتُختتم الجولة يوم الأحد بثلاث مواجهات أيضًا؛ حيث يلتقي الرياض مع النجمة في العاصمة، ويستضيف ضمك نظيره نيوم في خميس مشيط، فيما يواجه النصر فريق الخلود على ملعب "الأول بارك" في الرياض.