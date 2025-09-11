في الجولة الثانية من دوري روشن.. قمة مرتقبة بين الاتفاق والأهلي.. وسباق الهدافين يجمع السومة وحمدالله

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد فترة التوقف الدولي، بثلاث مواجهات منتظرة.
في أبرز اللقاءات، يستضيف الاتفاق نظيره الأهلي على ملعب "إيجو" في الدمام، في مواجهة قوية بين فريقين يملكان عناصر مميزة.
وفي الرياض، يواجه الشباب نظيره الحزم على ملعب نادي الشباب، في مباراة يُنتظر أن تشهد صراعًا خاصًا بين الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، عمر السومة لاعب الحزم، وعبدالرزاق حمدالله مهاجم الشباب.
أما الاتحاد، فيستضيف فريق الفتح على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في لقاء يسعى خلاله "العميد" للحفاظ على انطلاقته، بينما يأمل الفتح في تأكيد أنه ضيف مزعج على الكبار.
تُستكمل الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات، إذ يحل الفيحاء ضيفًا على الخليج، ويصطدم الأخدود بالتعاون في نجران، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد أول ثلاث نقاط بعد تعثرهما في الجولة الأولى.
وتُختتم مباريات السبت بقمة مرتقبة تجمع الهلال بالقادسية على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض.
وتُختتم الجولة يوم الأحد بثلاث مواجهات أيضًا؛ حيث يلتقي الرياض مع النجمة في العاصمة، ويستضيف ضمك نظيره نيوم في خميس مشيط، فيما يواجه النصر فريق الخلود على ملعب "الأول بارك" في الرياض.