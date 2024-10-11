أخبار سعيدة في تدريبات الهلال.. نيمار يقترب من العودة

كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب متعب الحربي، الذي غاب عن تمثيل الفريق منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من الشباب؛ بسبب إصابة عضلية تعرَّض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي.