أخبار سعيدة في تدريبات الهلال.. نيمار يقترب من العودة

استأنف الفريق الكروي بنادي الهلال اليوم الجمعة تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك عقب الراحة التي منحها المدير الفني جورجي جيسوس للاعبين.
وأجرى لاعبو الهلال الحصة التدريبية في مقر النادي، ضمن برنامجهم الإعدادي؛ وذلك تمهيدًا لاستئناف المنافسات الكروية.
واشتملت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب البرتغالي "جورجي جيسوس"، على تمارين بدنية في صالة الحديد، وتدريبات لياقية، ومناورة فنية على أرضية الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة النجم البرازيلي نيمار جونيور عقب تعافيه من الإصابة التي ألمت به في الفترة الماضية.
وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر من العام الماضي خلال مباراة البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.
كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب متعب الحربي، الذي غاب عن تمثيل الفريق منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من الشباب؛ بسبب إصابة عضلية تعرَّض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي.
وسيلاقي الهلال متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة (18 نقطة) يوم 18 أكتوبر الجاري فريق الفيحاء، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.