كأس الدرعية للسوبر السعودي.. النصر بقيادة "كريستيانو رونالدو" يسعى لتخطي عقبة التعاون

في المقابل يأمل أبناء القصيم العودة لسكة المنصات، عبر الباب الكبير " النصر " ،وتكرار الانتصار في أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد، كما فعلها " السكري" في أكثر من مناسبة سابقة.