كأس الدرعية للسوبر السعودي.. النصر بقيادة "كريستيانو رونالدو" يسعى لتخطي عقبة التعاون

يدشن فريق النصر الأول لكرة القدم موسمه الرياضي 2024- 2025 بمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ7.15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
النصر يخوض اللقاء بنشوة تحقيقه لقب البطولة العربية في بداية الموسم الماضي، كما أنه مكتمل العناصر بعد عودة قائد الفريق النجم البرتغالي " كريستيانو رونالدو ".
في المقابل يأمل أبناء القصيم العودة لسكة المنصات، عبر الباب الكبير " النصر " ،وتكرار الانتصار في أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد، كما فعلها " السكري" في أكثر من مناسبة سابقة.
الجدير بالذكر أن الفائز من لقاء النصر والتعاون، سيواجه الهلال الذي تجاوز الأهلي مساء أمس، في النهائي المرتقب السبت المقبل.