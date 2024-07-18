سباق "لهيب العلا" للجري يستقبل طلبات التسجيل في نسخته الثانية

وينطلق السباق من منطقة الحِجر التاريخية، أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كيلومتراً، أمّا المشاركون في مسار 42 كيلومترًا الأصعب، فتبدأ رحلتهم في قلب وادي عشار من أمام قاعة مرايا المبنى المميز، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفته أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.