سباق "لهيب العلا" للجري يستقبل طلبات التسجيل في نسخته الثانية

يستقبل سباق "لهيب العلا" للجري طلبات التسجيل في نسخته الثانية بدءاً من اليوم الخميس، وذلك للعدائين والرياضيين الراغبين بالمشاركة من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم .
وفي التفاصيل، يتيح سباق الجري الفريد من نوعه الفرصة للعدائين لاختبار قدرتهم لتحمّل درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف وسط تضاريس العلا الصحراوية ومعالمها الطبيعية المتنوعة في 24 أغسطس.
ويُعد سباق لهيب العلا من أقسى سباقات الجري في العالم، ويختبر قدرات المشاركين البدنية إلى أقصى الحدود، ويتيح لهم الفوز بجوائز نقدية يبلغ مجموعها 176,000 ريال سعودي.
وتُتاح المشاركة في السباق للرجال والسيدات من جميع مستويات اللياقة البدنية، وتتوفر التذاكر للمشاركة في جميع السباقات بأربعة خيارات للمسافات: 5 كيلومترات (70 ريالًا سعوديًا) أو 10 كيلومترات (120 ريالًا سعوديًا) أو 21 كيلومترًا (200 ريال سعودي) أو 42 كيلومترًا (350 ريالًا سعوديًا).
وينطلق السباق من منطقة الحِجر التاريخية، أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كيلومتراً، أمّا المشاركون في مسار 42 كيلومترًا الأصعب، فتبدأ رحلتهم في قلب وادي عشار من أمام قاعة مرايا المبنى المميز، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفته أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.
ويبرز سباق "لهيب العلا" الصحراوي على قائمة الفعاليات الرياضية لتقويم لحظات العلا للأحداث والفعاليات الممتدة على مدار العام، بما يتيحه من استكشاف المناطق الطبيعية والتاريخية للمدينة، وسط منحدرات الحجر الرملي والواحات الخضراء والمزارع الخصبة.
ويعكس السباق التزام العلا بتعزيز التنمية المستدامة لفعالياتها الرياضية، التي تتنوع من استضافة كأس العلا للهجن وكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل إلى طواف العلا للدراجات الهوائية وسباق درب العلا للجري ضمن تحديات الرياضات للشتاء، مما يرسخ مكانتها على الخريطة العالمية بوصفها وجهة لا تُنسى للتجارب الفريدة.