بعد فوزه على تيانجين تايجرز.. "ووهان ثري تاونز" يُتَوَّج بلقب الدوري الصيني

تُوّج ووهان ثري تاونز بلقب الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، لأول مرة، بعد فوزه على تيانجين تايجرز في الجولة الأخيرة 3- 0.
وأنهى "ووهان" الموسم متفوقًا على بطل العام الماضي شاندونج تايشان الذي فاز بالنتيجة ذاتها على بكين جوان مع استمرار معاناة الصين من انتشار كوفيد-19.
وحافظ الفوزُ باللقب على آمال "ووهان" في تحقيق ثنائية الدوري والكأس، ومن المقرر أن يواجه شاندونج في ربع نهائي كأس الاتحاد الصيني في الرابع من يناير المقبل.
وتأهل ووهان وشاندونج إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا إلى جانب تشي جيانغ.