تحضيرًا لمواجهة الإكوادور .. الأخضر يدشن تدريباته في أليكانتي

دشن المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد في مدينة أليكانتي الإسبانية تدريباته في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسيخوض "الأخضر" خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر
نفسه، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على "ملعب منتجع لافينكا".