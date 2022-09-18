تحضيرًا لمواجهة الإكوادور .. الأخضر يدشن تدريباته في أليكانتي

دشن المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد في مدينة أليكانتي الإسبانية تدريباته في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.