لقب بطولة Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) في موسم الجيمرز: أرض الأبطال من نصيب فريق Vitality

وقال ماثيو ليبير مدرب فريق Vitality: "تحقيق لقب البطولة أمر لا يصدق، فقد كان كل شيء مثالياً بالنسبة للاعبين مما أدّى إلى أداء ممتاز من قبلهم. نحن سعداء بتواجدنا في المدينة الجميلة الرياض، ومن الرائع رؤية العديد من الأشخاص يستمتعون بالألعاب والرياضات الإلكترونية. استطعنا أن نتدرب لمدة يومين فقط قبل وصولنا للمملكة حيث شاركنا في بطولة كولونيا، لذلك كان الأمر صعبًا بعض الشيء، ولكن كالعادة بذل الفريق قصارى جهده حتى في أصعب الظروف ونجحنا في الفوز بالبطولة" .