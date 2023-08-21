لقب بطولة Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) في موسم الجيمرز: أرض الأبطال من نصيب فريق Vitality
تمكّن الفريق الفرنسي Vitality من التغلّب على نظيره الفنلندي ENCE في نهائي بطولة كاونترسترايك Counter-Strike: Global Offensice (CS:GO) والتي تعتبر البطولة ما قبل الأخيرة ضمن منافسات النخبة في موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
واحتضنت Esports Arena ببوليفارد رياض سيتي على مدار 5 أيام، في الفترة من 16 حتى 20 أغسطس، منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 16 فريقًا من الأفضل عالميًا في اللعبة الشهيرة للتصويب من المنظور الأول. وآلت الأمور في النهاية إلى مباراة فاصلة بعد أن كان الفريق الفنلندي متصدرًا لمعظم فترات البطولة ولكن استطاع الفريق الفرنسي أن يعود في الجولة الأخيرة ويحسم المواجهة بنتيجة 2-1.
جائزة 400,000 دولار
وحصل فريق Vitality على جائزة المركز الأول البالغة 400,000 دولار، فيما حصل الفريق الفنلندي ENCE على جائزة الوصيف البالغة 180,000 دولار، فيما حلّ الفريق النرويجي Heroic والفريق الألماني G2 Esports في المركزين الثالث والرابع على التوالي وحصل كل منهما على مبلغ 80,000 دولار.
أمر لا يصدق
وقال ماثيو ليبير مدرب فريق Vitality: "تحقيق لقب البطولة أمر لا يصدق، فقد كان كل شيء مثالياً بالنسبة للاعبين مما أدّى إلى أداء ممتاز من قبلهم. نحن سعداء بتواجدنا في المدينة الجميلة الرياض، ومن الرائع رؤية العديد من الأشخاص يستمتعون بالألعاب والرياضات الإلكترونية. استطعنا أن نتدرب لمدة يومين فقط قبل وصولنا للمملكة حيث شاركنا في بطولة كولونيا، لذلك كان الأمر صعبًا بعض الشيء، ولكن كالعادة بذل الفريق قصارى جهده حتى في أصعب الظروف ونجحنا في الفوز بالبطولة" .