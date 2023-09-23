بالفيديو.. جماهير "الكلاسيكو" تعبر لـ"سبق" عن فرحتها واعتزازها بيوم الوطن

وتحدثوا لـ"سبق" أمس عن أمنياتهم بأن يتحقق لهذا الوطن كل ما نحلم به من مكانة وتطور وازدهار في شتى المجالات والميادين، وذلك بعد حضورهم أمس الجمعة مواجهة الكلاسيكو بين فريقي النصر والأهلي في ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن المسماة "جولة نحلم ونحقق"