الأخضر يتجاوز عُمان بثنائية مثيرة في افتتاح مشواره بكأس العرب 2025

وعلى الرغم من أفضلية الأخضر الذي بسط سيطرته على مجريات اللعب، إلا أنه لم يجد الحلول في ظل التمركز الدفاعي الجيد لمنتخب عُمان، الذي سجّل هدفًا بواسطة عصام الصبحي بعد أن تابع كرة زميله المرتدة من الحارس نواف العقيدي داخل منطقة الجزاء وسددها بنجاح في المرمى، لكن الحكم الأردني أدهم مخادمة ألغى الهدف لوجود تسلل على مسجل الهدف، وذلك في الدقيقة 42.