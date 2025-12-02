الأخضر يتجاوز عُمان بثنائية مثيرة في افتتاح مشواره بكأس العرب 2025

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا على نظيره العُماني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم يوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.
بدأ المنتخب السعودي اللقاء مهاجمًا بحثًا عن الوصول مبكرًا إلى مناطق نظيره العُماني، فسيطر على مجريات اللعب في وسط الميدان، وكان الأكثر خطورة، في حين اكتفى منتخب عُمان بإغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماه، وتراجع دفاعيًا في معظم فترات الشوط.
وعلى الرغم من أفضلية الأخضر الذي بسط سيطرته على مجريات اللعب، إلا أنه لم يجد الحلول في ظل التمركز الدفاعي الجيد لمنتخب عُمان، الذي سجّل هدفًا بواسطة عصام الصبحي بعد أن تابع كرة زميله المرتدة من الحارس نواف العقيدي داخل منطقة الجزاء وسددها بنجاح في المرمى، لكن الحكم الأردني أدهم مخادمة ألغى الهدف لوجود تسلل على مسجل الهدف، وذلك في الدقيقة 42.
في بداية الشوط الثاني، مالت السيطرة قليلًا لصالح المنتخب السعودي، الذي عمد لاعبوه إلى الضغط العالي ومحاولة استغلال المساحات على الأطراف. هذه السيطرة أثمرت عن تسجيل هدف الأسبقية بواسطة فراس البريكان، بعد أن حوّل سالم الدوسري عرضية مميزة على رأس البريكان، الذي حولها مباشرة للشباك عند الدقيقة 55.
وأشعل منتخب عُمان المواجهة بعد أن أدرك التعادل برأسية قوية من غانم الحبشي، الذي تابع رأسية أحمد الخميسي داخل شباك نواف العقيدي في الدقيقة 69.
فرحة المنتخب العُماني بهدف التعادل لم تستمر طويلًا، سوى 8 دقائق، حينما نجح البديل صالح الشهري في وضع المنتخب السعودي في المقدمة مجددًا بعد دخوله بقليل، عندما حوّل عرضية سالم الدوسري المتقنة بقدمه مباشرة في شباك الحارس إبراهيم المخيني.
وفي الوقت القاتل، كاد القائد سالم الدوسري أن يطلق رصاصة الرحمة في شباك منتخب عُمان بإحرازه الهدف الثالث، لكن القائم الأيسر وقف حاجزًا أمامه ورد الكرة نيابة عن الحارس، وذلك في الدقيقة 90.
بهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، متساويًا مع المغرب في صدارة المجموعة، لكنه يتخلف بفارق الأهداف، بينما بقي رصيد عُمان دون أي نقطة.