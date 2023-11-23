انطلاق منافسات رالي القصيم 2023 بالجولة الثالثة لبطولة السعودية للراليات الصحراوية

وفي كلمته خلال الحفل، قال الأمير خالد بن عبدالله : "إن النجاحات المتتالية لبطولة السعودية تويوتا، تشكّل ثمرة للدعم السخي من القيادة الرشيدة حفظها الله، للنهوض بالقطاع الرياضي في المملكة، ولا سيما قطاع رياضة المحركات، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تجسّد طموحاتنا لتعزيز ريادتنا لهذه الرياضة وتأكيد المكانة الكبيرة للسعودية في عالم رياضة المحركات".