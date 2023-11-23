انطلاق منافسات رالي القصيم 2023 بالجولة الثالثة لبطولة السعودية للراليات الصحراوية

انطلقت، اليوم الخميس، منافسات رالي القصيم 2023، في إطار الجولة الثالثة لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2023، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة القصيم.
وتفصيلاً، أقيم حفل الافتتاح الرسمي، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي رحّب بأمير المنطقة راعي الحفل، كما رحب بالسائقين الدوليين والمحليين المشاركين في الرالي بمختلف فئاته.
وفي كلمته خلال الحفل، قال الأمير خالد بن عبدالله : "إن النجاحات المتتالية لبطولة السعودية تويوتا، تشكّل ثمرة للدعم السخي من القيادة الرشيدة حفظها الله، للنهوض بالقطاع الرياضي في المملكة، ولا سيما قطاع رياضة المحركات، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تجسّد طموحاتنا لتعزيز ريادتنا لهذه الرياضة وتأكيد المكانة الكبيرة للسعودية في عالم رياضة المحركات".
وأضاف: "أتقدم بالشكر لشركائنا وداعمينا، على دورهم الفاعل في دعم فعالياتنا، كما أود أن أثمّن التعاون المثمر من وزارة الرياضة والجهود المشكورة للجهات الحكومية المعنية للمساهمة في تحقيق أهدافنا، وأيضاً نتقدم بشكر خاص لإمارة القصيم وأهالي المنطقة الكرام، على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم، وما لمسناه من ود وترحيب بجميع المشاركين".
وشارك السائقون في المؤتمر الصحفي التقديمي للرالي، كما شهد اليوم تقديم المركبات المشاركة في جميع فئات السباق وهي: "تي 1"، و"تي 1 بي"، و"تي 2"، و"تي 3"، و"تي 4"، و"تي 5"، والدراجات النارية، والدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز"، وصعد المشاركون على المنصة لاستعراض مركباتهم.
وانطلق بعد ذلك 50 مشاركاً في المرحلة الاستعراضية بطول 8 كم (4 كم لمرحلتي الربط و4 كم للمرحلة الخاصة) في منتزه القصيم الوطني – عسيلان، ليتحدد بنتيجتها ترتيب الانطلاق للمرحلة الأولى للرالي المقررة غداً الجمعة.
وتصدر السائق يزيد الراجحي ترتيب فئة السيارات "تي 1 بي"، وتلاه لوكاس موريس، فيما جاء السائق صالح عبدالله العبدالعالي، في صدارة ترتيب فئة "تي 1" أمام المشناء جازع الرمالي، ومتعب سعود القنون، وفي فئة "تي 2"، جاء السائق سفيان عبدالعزيز العمر في المركز الأول، تلاه عبدالله دبشي السند، وخالد نافع الهمزاني، وتصدر صالح عبدالله السيف ترتيب فئة "تي 3" أمام ياسر حمد سعيدان وراشد الكتبي، وتصدر عبدالله أحمد الشقاوي ترتيب فئة "تي 4"، تلاه مها الحملي ويسرا جزار. وجاء إبراهيم المهنا في صدارة فئة "تي 5".
وفي الدراجات النارية، تصدر الدرّاج محمد البلوشي الترتيب أمام أنس عبدالله الرحياني، وجاء مارتن تشالمرز في المرتبة الثالثة، فيما تصدر الدرّاج هيثم التويجري ترتيب فئة الكوادز، أمام اميل ستكنز وهاني النومسي.
ومن المقرر أن تنطلق غداً الجمعة 24 نوفمبر سباق المرحلة الأولى في الشماسية وبطول 368 كم (182 لمرحلتي الربط و186 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت)، فيما ستختتم المنافسات بالمرحلة الثانية يوم السبت في المذنب بطول 273 كم (152 لمرحلتي الربط و121 للمرحلة الخاصة).
ويشكل رالي القصيم تويوتا الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بعدما أقيمت الجولة الأولى في حائل في شهر فبراير الماضي، وأقيمت الجولة الثانية برالي تبوك - نيوم في شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن يختتم الموسم برالي جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل.