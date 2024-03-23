"الأخضر" تحت 21 يخسر مباراة نصف النهائي بـ"اتحاد غرب آسيا" أمام كوريا الجنوبية

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم مباراته في نصف النهائي ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا الخامسة تحت 23 عامًا 2024، التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد مساء أمس السبت على ملعب نادي الفتح.
ويدين المنتخب الكوري بالفضل إلى اللاعب إيوم جي سونغ صاحب هدف الانتصار الوحيد الذي سجله قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.
وسيلتقي المنتخب السعودي الخاسر من المواجهة الثانية من الدور قبل النهائي، التي تجمع منتخب مصر مع منتخب أستراليا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي؛ لتحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرابع.