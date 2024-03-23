"الأخضر" تحت 21 يخسر مباراة نصف النهائي بـ"اتحاد غرب آسيا" أمام كوريا الجنوبية

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم مباراته في نصف النهائي ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا الخامسة تحت 23 عامًا 2024، التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد مساء أمس السبت على ملعب نادي الفتح.