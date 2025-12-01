وزارة الرياضة تنظّم فعالية "مواءمة الحلول التقنية في القطاع الرياضي" بالشراكة مع "الاتصالات وتقنية المعلومات"

وسلّطت الفعالية الضوء على الوضع الرقمي الراهن للقطاع الرياضي، وأبرز التقنيات التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، خاصةً مع استعداد المملكة لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، إذ شملت التقنيات المطروحة: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وإدارة الحشود، والتجارب الرقمية للجماهير، والبيانات الضخمة، والتدريب الذكي، والحلول المتقدمة لرفع جاهزية المنشآت الرياضية.