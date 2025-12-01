وزارة الرياضة تنظّم فعالية "مواءمة الحلول التقنية في القطاع الرياضي" بالشراكة مع "الاتصالات وتقنية المعلومات"

نظّمت وزارة الرياضة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين، فعالية “مواءمة الحلول التقنية في القطاع الرياضي”، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج “تسريع تبنّي التقنيات الناشئة في قطاع الرياضة”، في مقر الوزارة بالملز في مدينة الرياض، وبمشاركة 23 جهة من القطاع الرياضي، و22 شركة من القطاع التقني، وبحضور وكيل التحول الرقمي بالوزارة المهندس خالد الغليقة.
وسلّطت الفعالية الضوء على الوضع الرقمي الراهن للقطاع الرياضي، وأبرز التقنيات التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، خاصةً مع استعداد المملكة لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، إذ شملت التقنيات المطروحة: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وإدارة الحشود، والتجارب الرقمية للجماهير، والبيانات الضخمة، والتدريب الذكي، والحلول المتقدمة لرفع جاهزية المنشآت الرياضية.
كما استعرض البرنامج أهداف المبادرة وخارطة الطريق المستقبلية، مع التركيز على ورش العمل التقاربية، التي جمعت الجهات الرياضية مع الشركات التقنية المحلية والعالمية لاستعراض حلول عملية للتحديات المطروحة في القطاع.
وشملت هذه الورش، تحقيق هدفين رئيسين يتمثلان في ربط الجهات الرياضية مباشرةً بالشركات التقنية المحلية والعالمية لبحث فرص التعاون، ومواءمة التحديات الرياضية مع حلول تقنية متقدمة تدعم رحلة الرياضيين، وتمكّن المواهب، وتطوّر المنصات والمنشآت، وتعزّز تجربة الجماهير.
وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الشركات التقنية العالمية والمحلية، والتي قدّمت أحدث الحلول التقنية الموجّهة لتطوير القطاع الرياضي السعودي، إذ تواصل وزارة الرياضة جهودها في رفع مستوى النضج الرقمي، وتعزيز جاهزية القطاع لتبنّي التقنيات الحديثة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزّز مكانة المملكة كمركز رياضي رائد إقليميًّا وعالميًّا.