تحدّث مع رئيس ريال مدريد.. "بنزيما" يقترب من اتخاذ قراره في عرض "الاتحاد"

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أنه من المتوقع أن يتخذ الفرنسي كريم بنزيما قراره النهائي في العرض المقدم له من الاتحاد في أقرب وقت.
وقال "فابريزيو" بحسابه الشخصي عبر "تويتر" أن إدارة ريال مدريد تنتظر قراره في عرض الاتحاد الذي يقترب من الـ100 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى الفوائد.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن كريم بنزيما أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن عرض الاتحاد خلال آخر 24 ساعة.
ينتهي عرض كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا لنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري، والذي يلعب له منذ 2009 قادمًا من ليون الفرنسي.