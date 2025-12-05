كأس العالم 2026.. القرعة تضع المنتخب السعودي مع إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر

سُحبت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث سيتم تقسيمها إلى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.