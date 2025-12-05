كأس العالم 2026.. القرعة تضع المنتخب السعودي مع إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر

سُحبت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث سيتم تقسيمها إلى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.
وأوقعت القرعة، التي أُقيمت في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة الأميركية واشنطن، المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.
ونصت إجراءات القرعة على وضع الدول المستضيفة للبطولة (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا) في الوعاء الأول، فيما جرى توزيع 39 منتخبًا على 4 أوعية وفق التصنيف العالمي الصادر عن الفيفا بتاريخ 19 نوفمبر 2025.
كما وُضعت المنتخبات الستة المتأهلة عبر الملحق (4 من الملحق الأوروبي + 2 من الملحق العالمي) في الوعاء الرابع.
وبحسب قواعد القرعة، يُمنع وجود أكثر من منتخب من الاتحاد القاري نفسه داخل المجموعة، باستثناء منتخبات الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تضم المجموعة منها منتخبًا أو اثنين.
ويمثل أوروبا في المونديال المقبل 16 منتخبًا، ما يجعل وجود منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة أمرًا إلزاميًا.
وانطلق حفل القرعة بفاصل غنائي قدّمه الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي. كما ألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كلمة ترحيبية بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيسة المكسيك، ورئيس الوزراء الكندي.
وخلال الحفل، منح الفيفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول «جائزة السلام» التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الفائز من (الدنمارك – مقدونيا الشمالية – التشيك – جمهورية أيرلندا) «الملحق الأوروبي».
المجموعة الثانية: كندا، الفائز من (إيطاليا – أيرلندا الشمالية – ويلز – البوسنة)، قطر، سويسرا.
المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا.
المجموعة الرابعة: أميركا، باراغواي، أستراليا، الفائز من (تركيا – رومانيا – سلوفاكيا – كوسوفو).
المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، الإكوادور، كوت ديفوار.
المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس، الفائز من (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) «الملحق الأوروبي».
المجموعة السابعة: بلجيكا، إيران، مصر، نيوزيلندا.
المجموعة الثامنة: إسبانيا، الأوروغواي، السعودية، الرأس الأخضر.
المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج، الفائز من (بوليفيا – سورينام – العراق) «الملحق العالمي».
المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن.
المجموعة الحادية عشرة: البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان، الفائز من (جامايكا – الكونغو الديمقراطية – كاليدونيا الجديدة).
المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما.