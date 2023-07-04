في منافسات كأس الملك سلمان للأندية .. الهلال السوداني يكسب الصفاقسي التونسي في ذهاب الدور الثاني المؤهل لـ "المجموعات"

فاز فريق الهلال السوداني على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم 2023، المؤهل إلى دور المجموعات القادم.