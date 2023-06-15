غداً.. جدة تستضيف نهائي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة

تقام مساء غد الجمعة، المباراة النهائية من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 في نسختها السابعة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم و يستضيفها الاتحاد السعودي، في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.