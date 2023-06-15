غداً.. جدة تستضيف نهائي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة

تقام مساء غد الجمعة، المباراة النهائية من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 في نسختها السابعة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم و يستضيفها الاتحاد السعودي، في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.
وتفصيلاً، تجمع المباراة بين منتخب المغرب ونظيره الكويت، والتي ستقام عند تمام الساعة السابعة مساء.
وجاء تأهل المنتخبين إلى المشهد الختامي، بعد أن فاز منتخب المغرب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-1، بينما فاز منتخب الكويت بنتيجة 3-2 أمام منتخب الجزائر ، في دور النصف النهائي للبطولة.