بنزيما يودع ريال مدريد بهدف بمرمى أتلتيك بيلباو

ودع النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد بعد 14عاماً قضاها في أسوار النادي عقب خوضه المباراة الختامية من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2023 .
نجح اللاعب في تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام نادي أتلتيك بيلباو في آخر مباراة له مع نادي ريال مدريد الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب "سانتياغو برنابيو" في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني.
وطغت الأجواء العاطفية على انطلاقة مباراة ريال مدريد وبلباو بسبب إعلان رحيل كل من الفرنسي كريم بنزيما وأسينسيو في الساعات التي سبقت المواجهة.
وشارك بنزيما (35 عاماً) الذي سجل 354 هدفاً وله 165 تمريرة حاسمة مع الفريق الملكي على مدى 14 موسماً أساسياً في مباراته الوداعية قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 73 وسط تصفيق حار من الحضور إذ يعد هذا الظهور الأخير للاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو".
وأنهى كريم بنزيما الدوري الإسباني في المركز الثاني على سلم ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً خلف مهاجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.
ورغم تعادله احتفظ ريال مدريد بالمركز الثاني إثر تعادل جاره أتلتيكو مدريد مع فياريال 2-2 ليبقى متقدماً عليه بفارق نقطة واحدة.
ولم يحسم مستقبل المهاجم الفرنسي بشكل رسمي حتى الآن لكن تقارير صحفية ذكرت أن اللاعب في طريقه للتوقيع مع نادي الاتحاد السعودي.