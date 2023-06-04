بنزيما يودع ريال مدريد بهدف بمرمى أتلتيك بيلباو

وشارك بنزيما (35 عاماً) الذي سجل 354 هدفاً وله 165 تمريرة حاسمة مع الفريق الملكي على مدى 14 موسماً أساسياً في مباراته الوداعية قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 73 وسط تصفيق حار من الحضور إذ يعد هذا الظهور الأخير للاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو".