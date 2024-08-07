قرعة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2024 تضع "الأخضر" في المجموعة الثانية

وبحسب نظام البطولة المخصصة للفئة العمرية مواليد 2008 - 2010، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.