قرعة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2024 تضع "الأخضر" في المجموعة الثانية

سُحِبَت، اليوم الأربعاء، قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين التي يستضيفها الاتحاد الأردني بالفترة من 2 إلى 11 سبتمبر 2024.
وجرى اعتماد نظام خاص للقرعة، لإبعاد المنتخبات التي وقعت ضمن ذات المجموعة في التصفيات الآسيوية عن بعضها في دور المجموعات من بطولة الناشئين.
وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات الـ 9 المشاركة في البطولة على 3 مجموعات، ضمّت الأولى: الأردن والعراق ولبنان، فيما جاءت منتخبات اليمن والسعودية وعمان بالمجموعة الثانية، وحلت في المجموعة الثالثة منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين.
وبحسب نظام البطولة المخصصة للفئة العمرية مواليد 2008 - 2010، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
وتقام المباريات على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، وملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان.
وكان اتحاد غرب آسيا أكد للاتحادات الأهلية أحقيته بإجراء الفحوصات والصور الإشعاعية للتحقق من أهلية اللاعبين ضمن الفئة العمرية المخصصة للبطولة، وفي الوقت الذي يراه مناسباً، وحسب الآلية المناسبة، ضمن الإطار العام لتعليمات الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص.
ويشار إلى أن المنتخب اليمني يحمل لقب النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت في مدينة صلالة بسلطنة عُمان أواخر عام 2023.