الفرنسي موسى ديابي اتحادي

وبدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم من نادي باريس سان جيرمان الذي أعاره في 2018 إلى كروتوني الإيطالي، ومن ثم انتقل في صيف 2019، إلى باير ليفركوزن الألماني الذي تألق في صفوفه حتى انتقاله إلى أستون فيلا الموسم الماضي.