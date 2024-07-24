الفرنسي موسى ديابي اتحادي
أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" فيديو يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب، وعلق قائلاً : "موسى ديابي اتحادي".
وتضمن الفيديو، حديثًا للاعب موسى ديابي، قال فيه : "أهلاً جماهير الاتحاد، أعلم بأنكم انتظرتم لوقت طويل من أجلي، الآن أنا هنا، لقد اخترت الطريق الأفضل والجمهور الأفضل".
وانضم الجناح الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا إلى أستون فيلا من باير ليفركوزن الصيف الماضي ويمتد عقده مع فيلا حتى عام 2028.
وبدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم من نادي باريس سان جيرمان الذي أعاره في 2018 إلى كروتوني الإيطالي، ومن ثم انتقل في صيف 2019، إلى باير ليفركوزن الألماني الذي تألق في صفوفه حتى انتقاله إلى أستون فيلا الموسم الماضي.
كما دافع موسى ديابي عن ألوان منتخب فرنسا في 11 مباراة، قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، حيث كان ضمن التشكيلة الفائزة ببطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وشارك موسى ديابي في 293 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، وسجل 70 هدفًا وصنع مثلها، وحقق لقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.