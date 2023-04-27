في الجولة 24 من دوري روشن.. العدالة بالأرض والجمهور يعبر محطة التعاون

حقق فريق العدالة الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم سلطان الحربي.