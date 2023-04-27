في الجولة 24 من دوري روشن.. العدالة بالأرض والجمهور يعبر محطة التعاون

حقق فريق العدالة الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم سلطان الحربي.
الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض "العدالة" بهدفي "بيدرو" في الدقيقة الأولى ، و "ديجانيتش" في الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني قلص التعاون النتيجة بهدف أول عن طريق البديل سميحان النابت، إثر استثماره لكرة مرتدة من الحارس "ميلان" عند الدقيقة 51.
وعند الدقيقة 71 أضاع "الفارو ميدران" فرصة التعديل للتعاون، بعد ضياع ركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها حارس العدالة.
بتلك النتيجة بقي العدالة في منطقة الخطر برصيد 21 نقطة في المركز الـ 14 ، والتعاون سادساً (37 نقطة).