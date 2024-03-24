الشباب يسابق الوقت لمشاركة "راكيتيتش" أمام الهلال

يأمل نادي الشباب، مشاركة لاعب فريقه الكروي الأول الكرواتي إيفان راكيتيتش، أمام الهلال في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، على ملعب النادي في الرياض، السبت المقبل.