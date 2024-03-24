الشباب يسابق الوقت لمشاركة "راكيتيتش" أمام الهلال

يأمل نادي الشباب، مشاركة لاعب فريقه الكروي الأول الكرواتي إيفان راكيتيتش، أمام الهلال في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، على ملعب النادي في الرياض، السبت المقبل.
وتعرض اللاعب لإصابة في العضلة الخلفية، غيّبته عن لقاء الحزم، التي كسبها الفريق بثلاثية.
من جانب آخر يتوقع أن يعود مهاجم أبيض العاصمة، البلجيكي " كاراسكو"، غدًا الاثنين، لاستكمال مراحل علاجه في عيادة النادي بعد أن قضى الفترة الأولى مع الجهاز الطبي لمنتخب بلاده.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ 11 في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطةً.