"الآسيوي": الفرنسي رينارد أسهم في توفير الاستقرار للمنتخب السعودي

ووصل رينارد إلى السعودية وهو يمتلك سجلاً مميزاً على صعيد التدريب، حيث استلم المهمة خلفاً للمدرب السابق خوان أنتونيو بيزي، ونجح في دمج قدراته على التنظيم والانضباط، مع وجود مجموعة مميزة من اللاعبين الموهوبين، ليبدأ عملية بناء في الفترة التي تلت الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018 ودور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات.