الهلال يفتح ملف الاتحاد.. في دور ربع نهائي بطولة الملك سلمان

فتح فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس ملف مواجهة نظيره الاتحاد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد ساعات من وصول بعثة الفريق إلى الطائف قادمة من أبها.