الهلال يفتح ملف الاتحاد.. في دور ربع نهائي بطولة الملك سلمان

فتح فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس ملف مواجهة نظيره الاتحاد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد ساعات من وصول بعثة الفريق إلى الطائف قادمة من أبها.
وركز الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي "خيسوس"، خلال الحصة التدريبية، على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصورة أساسية في الفوز على الوداد المغربي «2-1»، بمقر بعثة الفريق.
وأدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية، على أن يختتم الفريق تحضيراته غدًا، تأهبًا لمواجهة الاتحاد السبت.