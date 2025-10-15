رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يهنئ بتأهل المنتخبين السعودي والقطري إلى كأس العالم 2026

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخبين السعودي والقطري بمناسبة تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.
وأكد الشيخ سلمان أن تأهل المنتخبين السعودي والقطري يعبر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم السعودية والقطرية على الساحة الآسيوية، كما يُعد تتويجًا لجهود الاتحادين السعودي والقطري في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق هذا الإنجاز العالمي الكبير.
وأشار إلى أن هذا التأهل يجسد العطاء والإخلاص من لاعبي المنتخبين والأجهزة الفنية والإدارية طوال مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ثقته بقدرة المنتخبين السعودي والقطري على تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرفة في نهائيات كأس العالم المقبلة، برفقة بقية المنتخبات الآسيوية المتأهلة، مؤكدًا أهمية الاستعداد الأمثل لهذه المشاركة العالمية بما يضمن ظهورًا يليق بسمعة كرة القدم الآسيوية ويعزز مكتسباتها السابقة في بطولات كأس العالم.
كما هنأ الشيخ سلمان المنتخبين العراقي والإماراتي ببلوغهما الدور الإقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم، مشيدًا بالعروض الفنية المميزة التي قدماها خلال التصفيات، ومتمنيًا لهما التوفيق في الاستحقاق المقبل وإثبات جدارتهما بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من مشوار التأهل إلى المونديال.