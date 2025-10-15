رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يهنئ بتأهل المنتخبين السعودي والقطري إلى كأس العالم 2026

كما هنأ الشيخ سلمان المنتخبين العراقي والإماراتي ببلوغهما الدور الإقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم، مشيدًا بالعروض الفنية المميزة التي قدماها خلال التصفيات، ومتمنيًا لهما التوفيق في الاستحقاق المقبل وإثبات جدارتهما بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من مشوار التأهل إلى المونديال.