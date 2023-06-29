فرنسا تحظر ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب

وأوضح مجلس الدولة في بيان صحفي أنّ "الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة".