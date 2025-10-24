إدارة نادي النجمة: تصريح اللاعب علي جاسم جاء نتيجة سوء تقدير في التعبير

أكدت إدارة نادي النجمة، الناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين، أن التصريح الذي أدلى به اللاعب العراقي علي جاسم عقب الخسارة أمام الأهلي ضمن الجولة السادسة من المسابقة، صدر نتيجة سوء تقدير في التعبير، ولا يعكس الواقع الفعلي للدعم الذي يتلقاه النادي، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
وقالت الإدارة في بيانٍ نشرته عبر حساب النادي الرسمي على منصة "إكس":
"تُعبّر إدارة نادي النجمة عن بالغ الامتنان لما تقدمه وزارة الرياضة للأندية السعودية كافة، ومن بينها نادي النجمة، من دعمٍ متواصل بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، وبمتابعة السادة وكلاء الوزارة وإدارة شؤون الأندية".
وأضاف البيان: "هذا الدعم أسهم بشكل رئيسي في تمكين النادي من تطوير برامجه والوفاء بالتزاماته، وفيما يتعلق بالتصريح الإعلامي للاعب الفريق الأول علي جاسم، فإن الإدارة تؤكد أن ما صدر عنه كان نتيجة سوء تقدير في التعبير، ولا يعكس الواقع الفعلي للدعم الذي يتلقاه النادي، كما أنه لم يكن مطّلعًا على تفاصيل ذلك الدعم".
وتابع البيان: "ستتخذ إدارة النادي الإجراءات المناسبة وفق اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم والمنظمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حرصًا على ضبط الرسائل الإعلامية والمحافظة على الصورة المؤسسية للنادي".