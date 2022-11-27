ضمن المرحلة الثانية من التدخل الجراحي.. عملية جراحية ناجحة لـ"ياسر الشهراني"

أجرى الظهير الأيسر للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ياسر الشهراني، اليوم الأحد؛ عملية جراحية لعظام الوجه في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضح الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيه: "بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني، ووفقًا للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب، ظهر اليوم الأحد، للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي، وذلك بإجراء عملية جراحية لعظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب.
وتابع البيان: "الجدير بالذكر أن اللاعب قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس، يوم الأربعاء الماضي.
وختم البيان بالقول: "قد تكللت العمليات الجراحية للمرحلتين بالنجاح ولله الحمد.. دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل".
وكان الشهراني قد تعرّض لصدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في منطقة الرأس والصدر والبطن، خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022م.