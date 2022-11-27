ضمن المرحلة الثانية من التدخل الجراحي.. عملية جراحية ناجحة لـ"ياسر الشهراني"

وأوضح الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيه: "بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني، ووفقًا للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب، ظهر اليوم الأحد، للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي، وذلك بإجراء عملية جراحية لعظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب.