البطل ثامر أحمد يحصد أول ذهبية سعودية في الأولمبياد الخاص برلين 2023

وتشارك المملكة في دورة الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة للأولمبياد الخاص بوفد يضم 85 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة هي (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، كرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، ألعاب القوى، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).