رياضة

البطل ثامر أحمد يحصد أول ذهبية سعودية في الأولمبياد الخاص برلين 2023

البطل ثامر أحمد
البطل ثامر أحمد

حصد البطل ثامر أحمد أول ميدالية ذهبية للرياضة السعودية في دورة الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة للأولمبياد الخاص برلين 2023، وذلك في سباق 800 م لرياضة ألعاب القوى.

وتشارك المملكة في دورة الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة للأولمبياد الخاص بوفد يضم 85 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة هي (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، كرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، ألعاب القوى، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).

يُذكر أن دورة الألعاب العالمية افتتحت يوم السبت الماضي وستستمر حتى الـ(25) من شهر يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 190 دولة في (26) لعبة أولمبية مختلفة.

ميدالية ذهبية سعودية
ألعاب القوى
دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص
ثامر أحمد

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