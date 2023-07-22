تقارير: الأهلي يكسب توقيع "محرز".. خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

بات الجزائري رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، قريبًا جداً من انضمامه إلى النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وذكرت تقارير إعلامية أن الأهلي نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لضم محرز في صفقة قدرت قيمتها بنحو 35 مليون يورو.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين أن الأهلي مستعد الآن للكشف عن رياض محرز بصفته نجم توقيع جديد.
وأفاد خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا اليوم.
وأشار أن صفقة انتقال الدولي الجزائري مدتها أربع سنوات، حيث خضع جناح مانشستر سيتي للفحوص الطبية قبل يومين.
فيما قالت صحيفة الرياضية السعودية إن رياض محرز نجم الكرة الجزائرية وقع عقود انتقاله رسمياً إلى الأهلي السعودي بعد اجتيازه الفحص الطبي.
وأضافت أن محرز الذي تألق في البريمييرليغ مع مانشستر سيتي وقبله ليستر سيتي سينتظم في معسكر الأهلي الإعدادي للموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن صفقة محرز ستكلف إدارة الأهلي حوالي 35 مليون يورو شاملة عدة متغيرات فيما سيتقاضى اللاعب راتبًا قدره 50 مليون يورو سنويًا.