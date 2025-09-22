كأس خادم الحرمين الشريفين دور الـ32.. غدًا جدة أمام النصر.. والقمة تجمع الوحدة والاتحاد

تتواصل غدًا الثلاثاء منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات مرتقبة على ملاعب مختلفة في مدن المملكة.
يستضيف فريق الحزم على ملعبه فريق نيوم بالرس، فيما يلتقي الزلفي نظيره الفيحاء على ملعب نادي الزلفي، ويواجه النجمة فريق ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز بجدة يحل النصر ضيفًا على فريق جدة، في حين تجمع المواجهة الأخيرة فريق الوحدة بفريق الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وتكتسب مباريات هذا الدور أهمية خاصة كونها تقام بخروج المغلوب، حيث يسعى كل فريق لخطف بطاقة العبور إلى دور الـ16 من أعرق مسابقات كرة القدم السعودية.