الهلال يفتح ملفَّ لقاء الرائد عقب فوزه على سباهان الإيراني

استأنف لاعبو فريق الهلال، اليوم الجمعة، تدريباتهم؛ وذلك بعد تغلبهم على مضيفهم فريق "سباهان" الإيراني، يوم أمس، بنتيجة "3-1" على ستاد نقشي جاهان في أصفهان، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، وتطبيقات تكنيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين؛ حيث شهدت الحصةُ التدريبية متابعةَ سعادة الرئيس الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
ويختتم الفريق، مساء غد، تحضيراته في مقرّ النادي؛ استعدادًا لمواجهة "الرائد" دوريًّا، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.