الهلال يفتح ملفَّ لقاء الرائد عقب فوزه على سباهان الإيراني

استأنف لاعبو فريق الهلال، اليوم الجمعة، تدريباتهم؛ وذلك بعد تغلبهم على مضيفهم فريق "سباهان" الإيراني، يوم أمس، بنتيجة "3-1" على ستاد نقشي جاهان في أصفهان، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.