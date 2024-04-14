رياضة
"غوندوغان" لاعب وسط برشلونة مطلوب من كبار أندية الدوري السعودي
انتقل إلى صفوف النادي الإسباني يوليو الماضي قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي
يستهدف كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع الألماني إيلكاي غوندوغان؛ لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقا لصحيفة "todofichajes"، فإن الهلال والاتحاد والنصر مهتمة بالتعاقد مع لاعب وسط برشلونة؛ لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وأكّدت الصحيفة أن إدارة برشلونة تنوي التوقيع مع برناردو سيلفا؛ ليكون بديلاً للاعب الألماني فى هذا المركز.
وينتهي عقد إيلكاي غوندوغان (33 عاماً)، في يونيو 2025، وكان قد انتقل إلى صفوف برشلونة في يوليو الماضي قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.