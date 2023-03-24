بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر.. المغرب يواجه البرازيل "ودياً"

وكان المغرب قد حقق مشواراً تاريخياً أنهاه في المركز الرابع في مونديال قطر، فيما ودّع المنتخب البرازيلي من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا، وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.