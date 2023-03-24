بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر.. المغرب يواجه البرازيل "ودياً"

يواصل منتخب المغرب الأول لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة نظيره البرازيل بطل العالم خمس مرات، السبت، في طنجة.
وكان المغرب قد حقق مشواراً تاريخياً أنهاه في المركز الرابع في مونديال قطر، فيما ودّع المنتخب البرازيلي من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا، وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.
ويتسع ملعب ابن بطوطة لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحاً لمواجهتي فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث.
ويفتح المنتخب البرازيلي صفحة جديدة بعد فشله في إضافة نجمة سادسة إلى قميصه في مونديال قطر، وسيخوض المباراة في غياب نجمه نيمار الذي خضع لعملية جراحية.