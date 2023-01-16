رياضة

الكشف عن قائمة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان.. تعرف على الأسماء

الكشف عن قائمة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان.. تعرف على الأسماء
أحمد سرور
أحمد سرور

أعلن ، اليوم الاثنين ، عن تفاصيل قائمة فريق موسم الرياض المكون من نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان الخميس المقبل ، على "كأس موسم الرياض" ضمن فعاليات موسم الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة " بالرياض ، وذلك حسبما أعلن خالد الشنيف مدير الفريق.

تشكيلة الهلال والنصر

-محمد العويس.

-أمين بخاري .

-عبدالإله العمري .

-علي لاجامي .

-سعود عبدالحميد.

-جانغ هيون سو .

-عبدالله مادو

-سلطان الغنام .

-خليفة الدوسري .

-علي البليهي .

-لويس جوستافو .

-عبدالله الخيبري .

-عبدالله عطيف .

-محمد كنو .

-سالم الدوسري .

-سامي النجعي .

-ماتيوس بيريرا .

-تاليسكا .

-بيتي مارتينيز .

-أندريه كاريلو .

-موسى ماريغا .

-كريستيانو رونالدو .

نادي النصر
نادي الهلال
ملعب الملك فهد الدولي
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
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فريق موسم الرياض

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