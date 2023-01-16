الكشف عن قائمة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان.. تعرف على الأسماء

أعلن ، اليوم الاثنين ، عن تفاصيل قائمة فريق موسم الرياض المكون من نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان الخميس المقبل ، على "كأس موسم الرياض" ضمن فعاليات موسم الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة " بالرياض ، وذلك حسبما أعلن خالد الشنيف مدير الفريق.
-محمد العويس.
-أمين بخاري .
-عبدالإله العمري .
-علي لاجامي .
-سعود عبدالحميد.
-جانغ هيون سو .
-عبدالله مادو
-سلطان الغنام .
-خليفة الدوسري .
-علي البليهي .
-لويس جوستافو .
-عبدالله الخيبري .
-عبدالله عطيف .
-محمد كنو .
-سالم الدوسري .
-سامي النجعي .
-ماتيوس بيريرا .
-تاليسكا .
-بيتي مارتينيز .
-أندريه كاريلو .
-موسى ماريغا .
-كريستيانو رونالدو .