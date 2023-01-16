الكشف عن قائمة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان.. تعرف على الأسماء

أعلن ، اليوم الاثنين ، عن تفاصيل قائمة فريق موسم الرياض المكون من نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان الخميس المقبل ، على "كأس موسم الرياض" ضمن فعاليات موسم الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة " بالرياض ، وذلك حسبما أعلن خالد الشنيف مدير الفريق.