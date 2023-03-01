لاعب النصر "رونالدو" ينافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا.. عن شهر فبراير

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعبَ النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن القائمة المرشّحة لجائزة أفضل لاعب في غرب القارة الآسيوية لشهر فبراير من العام 2023م.
كما تم اختيار لاعب آخر ينشط في دوري روشن السعودي للمحترفين ضمن القائمة المؤلفة من 6 لاعبين، للفوز بجائزة اللاعب الأفضل في غرب القارة.
وشهد الشهر الماضي تألُّق العديد من النجوم؛ حيث عايشت الجماهير في العديد من المباريات تسجيلَ ثلاثة أو أربعة أهداف، مع ارتفاع مستوى المنافسة في المراحل الأخيرة من البطولات.
واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أهمَّ اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر فبراير من العام 2023.
واختار الاتحاد القاري لجائزة أفضل لاعب للشهر، كلًّا من: كريستيانو رونالدو "النصر السعودي"، أوديون إيغالو "الهلال السعودي"، من ضمن قائمة ضمّت: اسو رستم "الشرطة العراقي"، كودجو لابا "العين الإماراتي"، مهدي عبدالجبار "المنامة البحريني"، عمر السومة "العربي القطري".
وفتح الاتحاد الآسيوي بابَ التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير؛ أهمها: دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.
قدّم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى رائعًا للغاية في شهر فبراير، بتسجيله 8 أهداف في مسابقة الدوري السعودي؛ منها هدف في مرمى الفتح، وأربعة "سوبر هاتريك" في شباك الوحدة، وثلاثية "هاتريك" في مرمى ضمك، ليقود فريقه النصر إلى قمة الترتيب العام للمسابقة.
لعب النيجيري أوديون إيغالو، دورًا بارزًا في وصول فريقه الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي؛ حينما سجّل هدفًا في شِباك الأهلي دبي في الدور ثمن النهائي، وأربعة أهداف "سوبرهاتريك" في مرمى الدحيل القطري، خلال مواجهة الدور قبل النهائي، كما ساهم في تأهل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية.