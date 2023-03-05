تنطلق غدًا.. الإثارة تتجدد في منافسات الجولة 24 من دوري يلو .. والأهلي ينشد الصدارة أمام نجران

تدور عجلة منافسات الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، غدًا الاثنين، بثلاثة لقاءات، حيث تُقام على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، مباراة تجمع صاحب الأرض فريق الرياض صاحب المركز الرابع بنظيره فريق العربي الذي يحتل خامس المراكز، فيما تُقام ثاني لقاءات اليوم الأول على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية عندما يقابل فريق القادسية صاحب المركز الخامس عشر، ضيفه فريق الحزم متصدر الدوري، ويلعب في اللقاء الثالث فريق الأخدود صاحب المركز الثالث، وفريق هجر الذي يحتل المركز العاشر، وذلك على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.