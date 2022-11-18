رينارد يقود الأخضر السعودي في مونديال قطر ٢٠٢٢

و قال "فيفا" في تقريره: "عندما نتحدث عن المنتخب السعودي فنحن هنا نسرد قصة تاريخ كبير في كرة القدم، بدأ منذ أكثر من ٥٥ عامًا، وكان دائم الحضور على المستوى القاري والعالمي، لكن عند النظر إلى سجله في كأس العالم FIFA لا نجده يتناسب مع قدر الأخضر، ففي خمس مشاركات لم يتجاوز الفريق الدور الأول سوى في مرة وحيدة كانت في المشاركة الأولى عام ١٩٩٤.