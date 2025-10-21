جيسوس: حضرنا من أجل الفوز.. وقررنا إراحة رونالدو ليكون جاهزًا للمباريات القادمة

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر، أن فريقه حضر إلى المباراة من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرة كبيرة في إدارة المباريات المتقاربة زمنيًا كل يومين أو ثلاثة أيام.
وجاء حديث المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام غوا الهندي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وقال جيسوس: "بفخر كبير أتواجد هنا كمدرب برتغالي في غوا، حضرنا من أجل الفوز ونحن قريبون من التأهل".
وأضاف: "رونالدو لاعب استثنائي ويحظى بشعبية كبيرة، وفي المباريات التي تُقام خارج المملكة قررنا إراحته حفاظًا على جاهزيته البدنية، خصوصًا أن الجماهير في العراق والهند وهونغ كونغ تتسابق لالتقاط الصور معه، لذلك اخترنا إبقاءه في الرياض ليكون جاهزًا للمباريات القادمة".
وتابع: "لدينا خبرة كبيرة في إدارة ضغط المباريات المتتالية، ونعرف كيف ندير الفريق ونحافظ على توازنه، وهذا ما سنفعله في لقاء الغد".
وختم حديثه بالقول: "فريقنا يتطور كثيرًا في الفترة الماضية، لكننا ما زلنا في المراحل الأولى، وهناك أمور عديدة نسعى لتحسينها. النصر، بلاعبيه الأجانب والسعوديين، يمتلك إمكانيات كبيرة، ونحن نعمل كل يوم من أجل التطور والتتويج في النهاية".