جيسوس: حضرنا من أجل الفوز.. وقررنا إراحة رونالدو ليكون جاهزًا للمباريات القادمة

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر، أن فريقه حضر إلى المباراة من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرة كبيرة في إدارة المباريات المتقاربة زمنيًا كل يومين أو ثلاثة أيام.